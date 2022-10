Grávida, Viih Tube viaja para Miami para fazer compras do enxoval da filha com Eliezer

Viih Tube e Eliezer fazem compras de enxoval para filha em Miami

Os futuros papais Viih Tube (22) e Eliezer (32) apareceram nos Stories do Instagram da influenciadora digital e ex-BBB 21 para compartilhar as primeiras compras que fizeram para o enxoval da filha, Lua. Ambos apareceram em vídeo dentro uma loja de roupas para bebês, em Miami, nos EUA, nesta quinta-feira, 27.

Internautas questionaram o motivo dos dois terem viajado em classes distintas dentro do avião. "E a Viih Tube que viajou para Miami na executiva e deixou o Eli, pai de sua filha, ir na econômica", disse uma seguidora no Twitter, que completou o comentário com um emoji com cara de nojo. "Longe de mim dizer que a Viih Tube tem que fazer algo, mas se tenho um namorado e ele faz isso, eu nem vou", comentou outra.

Na rede social, Viih Tube aproveitou para esclarecer as críticas por ter viajado de classe executiva aos Estados Unidos enquanto Eliezer, foi de econômica.

“Gente, estou aqui fazendo o enxoval da minha filha com o Eli, aqui em Miami. De repente, eu recebo a informação que estão postando em todos os sites de fofoca: ‘Como assim o Eli está indo de classe economica?” Eu não sou mãe dele, não, tá gente?”, disse a influenciadora.

Em seguida, Eliezer entrou em cena e demonstrou sua irritação com o assunto e os comentários dos internautas: “O nome da minha mãe é Ana Beatriz, não Viih Tube! Eu pago minhas contas, eu pago minha passagem de avião, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas! Eu não pago R$ 20 mil numa passagem de avião! Ela quis pagar, porque é mais confortável pra ela!”, respondeu ele.

“Agora, se eu falasse: ‘Estou pagando uma passagem para o Eli’, vocês iriam dizer que estou bancando ele!”, acrescentou Viih Tube. “Cuidem do dinheiro de vocês, que a gente cuida do nosso!”, finalizou ela.