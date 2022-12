Grávida, Viih Tube comenta sobre como foi curtir festa com Eli

A influenciadora digital Viih Tube comemorou ter aguentado até às 4h da manhã

Grávida, a influenciadora digital Viih Tube (22) usou as redes sociais para falar sobre como foi curtir o primeiro dia de uma série de eventos em Fortaleza, no Ceará.

Ela, que está a espera de sua primeira filha, que se chama Lua, filmou momentos divertidos ao lado de Eli (32) e comentou sobre os cuidados especiais que recebeu, na madrugada desta terça-feira, 06.

"Cansei um cadinho, ele fez até massagem em mim, deu água e está do ladinho curtindo e eu sentadinha. Gente, ele é tão cuidadoso comigo em tantos detalhes", começou ela.

Logo em seguida, Viih mostrou que estava aproveitando o show da cantora Luísa Sonza (24) com massagem nos pés. Por fim, a influenciadora revelou que decidiu voltar do evento para o quarto às 4h.

"Acho que está ótimo, aguentei até às 4h da manhã, já está doendo as minhas costas, os meus pés. Então, estou me preservando para amanhã e depois de amanhã, vou dormir. O Eli ficou com a galera", disse.

"Eu falei: 'Amor, volte muito bêbado, cheio de histórias para contar. Vai fazer as coisas, vai curtir'. Agora vou pensar no meu corpo, preciso dormir", continuou. Viih ainda brincou: "Volte com fofocas, senão não entra no quarto".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube mostra aos seguidores ultrassom 3D da filha Lua pela primeira vez

Viih Tube publicou uma foto do ultrassom 3D que fez da filha Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Na publicação é possível enxergar com clareza os traços do rostinho da bebê, que ainda está na barriga da mamãe, mas já conta com mais de 1 milhão de seguidores no perfil criado pelos pais.

Eli não perdeu a oportunidade e logo comentou na publicação: “Não é por nada não masss… é a cara do pai”, brincou. As seguidoras concordaram: “Que lindeza! Achei parecida com você no início, mas depois achei parecida com Eli! Mas acho que a boquinha é sua”, disse uma. “Já dá pra ver que é a cópia do papai”, escreveu outra.