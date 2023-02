Grávida, Viih Tube cai no choro ao ver o quarto da filha pela primeira vez

Viih Tube entra no quarto da filha todo decorado e surpreende ao cair no choro: 'Está pronto'

Na reta final da gravidez de sua primeira filha, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube já está com tudo pronto para o nascimento da herdeira, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Tanto que, neste final de semana, ela mostrou a sua reação ao ver o quarto decorado pela primeira vez.

Nas imagens, Viih Tube apareceu chorando ao entrar no ambiente pronto. O quarto da filha dela,qeu vai se chamar Lua, foi decorado em tons de lilás, branco e bege. O local conta com o berço da bebê em madeira, a poltona de amamentação bege e também uma cama de apoio. A decoração ficou por conta de várias bonecas de pano e também de um panel de papel de parede com o desenho de uma menina em um balanço. O teto do quarto foi decorado com luzes que imitam um céu estrelado.

“O quartinho da Lua está pronto. Estamos apaixonados por aqui e ansiosos para a chegada dela para curtir cada momento nesse lindo quarto”, disse ela na legenda.

Viih Tube não quer revelar a data do nascimento da filha

Recentemente, Viih Tube contou o motivo para não revelar a data prevista para o nascimento da filha, Lua."Acho muito fofo quando vocês perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir, sempre a mesma pergunta sobre, super entendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver para vir", disse a influenciadora.

"Se mães que não são públicas já aguentam um monte de gente 'já nasceu? Como está?', imagina eu com a internet. Quero conseguir ter mais privacidade, não correr o risco de ter paparazzi na maternidade, até porque se tiver não quero atender. Quero ter um momento com a minha família mesmo, mais por isso, e por questão de energia, não quero ter energia ruim para esse período, quero que dê tudo certo", contou.