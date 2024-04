Grávida, Sthefany Brito impressiona ao mostrar o tamanho de sua barriga

Grávida do segundo filho, Sthefany Brito encanta ao revelar qual é o tamanho atual de sua barriga e mostra foto do ultrassom

A atriz Sthefany Brito fez a alegria dos seus seguidores na manhã deste sábado, 20, ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Esperando o nascimento do segundo filho, ela mostrou a barriguinha saliente nos stories do Instagram.

A estrela já está com 18 semanas de gestação e espera seu segundo filho, que será um menino, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. "Bom dia. Está enorme (mostrando a barriga). Hoje, caímos da cama para fazer exames de sangue, e ontem fiz uma ultra para ver esse garotinho. Está tão formadinho: pezinhos, mãozinhas, bracinhos, se virava de costas... Agitaaado! Dizem que o segundo vem sempre mais agitado, mas quando o primeiro já é agitado, como faz? A conta fecha (risos)? Temos um bebê agitadinho", disse ela, que também mostrou uma imagem do exame de ultrassom.

E completou: "É muita diferença da última ultra para essa de ontem, a última foi com 12 semanas, agora estou com quase 19. Tudo formadinho. Continuo achando surreal, fico olhando na televisão e fico pensando: 'está dentro de mim'. Deus é muito bom, né? É muita perfeição. Não dá para acreditar que, daqui a pouco, tem mais um neném".

Sthefany e Igor já são pais de Antonio Enrico, de 3 anos.

Sthefany Brito foi flagrada no aeroporto com o filho mais velho

A atriz Sthefany Brito foi flagrada durante um passeio com seu filho mais velho, Antonio Enrico, no final de março de 2024. Os dois foram flagrados em um aeroporto no Rio de Janeiro e chamaram a atenção.

A estrela deixou à mostra a sua nova silhueta durante a segunda gravidez. Com vestido longo e jaqueta jeans, ela mostrou que sua barriga já está crescendo. Por sua vez, o filho dela apareceu com um conjunto estampado e boné, e esbanjou fofura.

Sthefany espera o nascimento de mais um menino. Ela está no quarto mês de gestação.