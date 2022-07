Grávida, Renata Dominguez exibe a barriguinha de três meses

Renata Dominguez curte passeio ao ar livre no Rio de Janeiro e exibe sua barriguinha de grávida em crescimento

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 13h27

A atriz Renata Dominguez surpreendeu os internautas ao mostrar a sua barriguinha de grávida em novas fotos. Neste final de semana, ela aproveitou um passeio ao ar livre na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e usou um look justo, que deixou à mostra sua barriga.

Nas fotos, a estrela apareceu com um conjunto cinza e destacou suas curvas na nova fase da vida. A estrela está com três meses de gestação do seu primeiro filho, fruto do casamento com Leandro Gléria.

"E a Praia de Botafogo mais uma vez fazendo história na nossa família… Há 40 anos, era eu aqui na barriga da minha mamys", disse ela na legenda.

Renata Dominguez anunciou a gestação há poucos dias com um post com a foto do seu ultrassom."G-R-Á-V-I-D-O-S. Como esperei pra viver isso… Deus é maravilhoso!!!!!! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!!", disse ela.

E ainda fez uma declaração para o marido. "Te amo, meu amor!! Pra sempre. Nosso maior presente já está a caminho… Obrigada por vivermos juntos o amor maior que existe!!", disse ela.

Renata Dominguez mostra a barriguinha de grávida: