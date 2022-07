Renata Dominguez anuncia que está grávida do primeiro filho

Renata Dominguez revela que terá o seu primeiro filho com o marido, Leandro Gléria: 'Veio a resposta de Deus!'

A atriz Renata Dominguez (42) anunciou que está grávida! Ela está casada com Leandro Gléria, e este será o primeiro filho do casal.

O anúncio foi feito por meio do Instagram com o post de uma foto do casal segurando uma foto do ultrassom e a artista mostrando sua barriguinha de grávida. Na legenda, ela demonstrou sua alegria com a novidade.

"G-R-Á-V-I-D-O-S. Como esperei pra viver isso… Deus é maravilhoso!!!!!! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!!", disse ela.

E ainda fez uma declaração para o marido. "Te amo, meu amor!! Pra sempre. Nosso maior presente já está a caminho… Obrigada por vivermos juntos o amor maior que existe!!", disse ela.

Os dois se casaram em março de 2021 de forma intimista. "Casei. É oficial! Não teve festa, nem convidados, nem família presente porque essa é nossa realidade hoje. Sim, foi bem diferente do que um dia sonhamos para gente... Mas nem por isso foi menos especial, porque o amor é maior que tudo isso", escreveu.

No final, ela se declarou ao esposo: "Obrigada por fazer eu sentir tanto nesse tempo que estamos juntos, de forma tão intensa, arrebatadora e definitiva. Vc é uma das poucas certezas que eu tenho na vida. Sou muito grata a Deus por permitir nosso encontro na hora certinha, no tempo dEle... E muito plena em ser sua oficialmente!! Te amo @leandrogleria".

Renata Dominguez mostra foto para celebra a gravidez:

