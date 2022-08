Grávida, Renata Dominguez descobre o sexo do bebê

Esperando o primeiro filho, Renata Dominguez anuncia se é menino ou menina: “Que emoção!”

A atriz Renata Dominguez já descobriu o sexo do primeiro filho, fruto do casamento com Leandro Gléria. Neste domingo, 21, ela contou que vai ter uma menina!

A revelação foi feita após a artista realizar um exame de sexagem fetal. Renata e o marido foram até um parque e descobriram o sexo da criança quando abriram um guarda-chuva com papel picado na cor rosa.

“Revelação! Ah que emoção! Vem aí uma babygirl!”, disse ela ao compartilhar o vídeo da revelação com seus fãs.

Renata Dominguez anunciou a gestação há poucos dias com um post com a foto do seu ultrassom."G-R-Á-V-I-D-O-S. Como esperei pra viver isso… Deus é maravilhoso!!!!!! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!!", disse ela.

E ainda fez uma declaração para o marido. "Te amo, meu amor!! Pra sempre. Nosso maior presente já está a caminho… Obrigada por vivermos juntos o amor maior que existe!!", disse ela.

Assista ao vídeo da revelação do sexo do bebê de Renata Dominguez:

