Grávida, Rebeca Abravanel mostra barrigão marcado e encanta

Em clique raro da intimidade, Rebeca Abravanel mostra como está sua barriguinha de seu primeiro bebê com Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel mostrou em um novo clique como está sua barriguinha de grávida. Discreta com sua vida pessoal, a herdeira de Silvio Santos postou uma foto na intimidade e chamou a atenção com o crescimento do abdômen.

Sentada em uma cadeira, a esposa do jogador do São Paulo Alexandre Pato surgiu radiante em sua primeira gestação. Esperando seu bebê com o atleta, a comunicadora do SBT apareceu sorridente usando um vestido longo.

A peça deixou a barriguinha da famosa em evidência. Além da roupa confortável, a artista posou com chinelinhos de ficar em casa e tranças nos cabelos, esbanjando sua beleza natural ainda mais acentuada pelo brilho da gravidez.

Aos 42 anos, Rebeca Abranel está grávida de Alexandre Pato, de 34, após cinco anos juntos. A novidade foi confirmada pela própria irmã dela, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da notícia em setembro por Leo Dias.

Discretos, raramente os futuros papais compartilham momentos da vida pessoal na rede social. Por um tempo, eles moraram nos EUA por conta do trabalho do atleta, mas, em maio deste ano, os famosos retornaram ao Brasil depois de Pato assinar com o São Paulo, clube que está pela terceira vez em sua carreira.

Rebeca Abravanel exibe a barriga pela primeira vez

A apresentadora Rebeca Abravanel fez a alegria dos fãs recentemente ao exibir sua nova silhueta depois que a gravidez foi revelada. Pela primeira vez, até então, ela mostrou que já estava com a barriguinha começando a aparecer.

Nas fotos, Rebeca usava um macacão verde brilhante e posou sorridente com Patricia, com quem fez uma live. A gravidez de Rebeca Abravanel foi revelada pelo colunista Leo Dias há poucos dias.