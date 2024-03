Grávida pela segunda vez, Sthefany Brito abre o jogo sobre ter mais filhos

A atriz Sthefany Brito, que anunciou recentemente a gravidez, respondeu os seguidores das redes sociais sobre a possibilidade de ter um terceiro bebê

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para responder curiosidades de seus seguidores, alguns dias após anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz, que é mãe de Antonio Enrico, de três anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, está à espera de mais um menino.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, um fã da artista quis saber se ela pretende ter mais filho no futuro. Sthefany disse que já fechou a fábrica e só terá um terceiro bebê se realmente "for da vontade de Deus".

"Nos nossos planos fechamos a fábrica nos nossos dois menininhos tão amados! Um terceiro nunca esteve planejado, mas... sempre falo que a gente acha que manda quando na verdade não manda em nada! Mas com certeza a minha parte estarei fazendo por aqui! Um terceiro é só mesmo se for a vontade de Deus", explicou.

A atriz também foi questionada sobre ser mãe de meninos. "sempre sentiu que seria mãe apenas de meninos?", perguntou a seguidora. "Não! Na real nunca senti nada. Tive um sonho há muitos anos (antes de engravidar do Enrico) que eu amamentava uma menina e por isso achava que era um sinal que teria um dia uma filha. Na gravidez do Enrico no início eu achava que fosse menina (por causa do sonho), depois fui sentindo alguma coisa que me dizia o contrário", revelou.

"Nessa de agora foi exatamente a mesma coisa! Quando descobri pensei na hora: menina! Mas passou um tempinho e tinha certeza que era menino. Estamos muito felizes com nossos meninos, de verdade. E a menina do sonho eu deixo pra alguma amiga", brincou.

Sthefany Brito fala sobre aumentar a família - Reprodução/Instagram

Sthefany sobre ser mãe de meninos - Reprodução/Instagram

Diferença entre as gestações

Em seus stories no Instagram, Sthefany Brito explicou qual a diferença entre a gestação atual e a de seu primogênito, Enrico, de três anos. Nesta última segunda-feira, 18, já com 14 semanas, a atriz falou um pouco sobre a experiência da nova gravidez.

"Do Enrico eu sentia enjoo a noite, só. Entrei no quarto mês e parecia impressionante, do mesmo jeito que veio, foi embora o enjoo. Agora está mais estranho. Eu sinto as vezes azia, e não sentia na do Enrico. Um enjoo chatinho", explicou.