Grávida pela segunda vez, Gabriela exalta experiência como mãe: "Melhor fase"

"Melhor do que eu imaginei", confessou Gabriela ao refletir sobre a maternidade em entrevista exclusiva a CARAS Digital

Gabriela, que decidiu parar de usar o sobrenome Pugliesi, está vivendo um momento muito especial em sua vida. A influenciadora digital, que é mãe de Lion, de nove meses, anunciou no dia 21 de agosto que está à espera do segundo bebê com o rapper e artista plástico Túlio Dek. Em entrevista exclusiva a CARAS Digital, ela falou sobre como a maternidade a transformou, além disso, relembrou as tentativas para engravidar no relacionamento anterior.

Antes de se relacionar com Túlio, Gabriela foi casada com o influenciador digital Erasmo Viana. A relação deles começou em 2015 e chegou ao fim em 2021. Enquanto estavam juntos, ela tentou engravidar diversas vezes, tanto que chegou a recorrer a FIV (Fertilização In Vitro), mas mesmo utilizando diversos tratamentos, não conseguiu.

"Eu nunca tive nunca tive nenhum diagnóstico de que eu não podia engravidar, tenho histórico de ovário policístico, uma leve endometriose, mas nada que de fato impossibilitasse minhas chances de engravidar. Tentei inicialmente de forma natural, e como não conseguimos, partimos para diferentes tratamentos, entre eles a FIV, injeção de óvulos e até a inseminação. Eu comecei a questionar essa dificuldade, mas vejo que não era para ser naquele momento", explicou.

Alguns meses após o fim do casamento, Gabi começou a namorar Túlio, e em maio de 2020, ela anunciou que estava à espera do primeiro filho, sem recorrer a nenhum tipo de tratamento. "Me senti muito abençoada, senti que foi a maior prova de que Deus sabe o que fez e que estava destinado a ser assim, que não tinha nenhuma interferência física de fato. Eu sou muito grata por isso, e também enxergo que não estava no momento certo para ser mãe, pois fui de uma situação que eu achei que tinha dificuldades, para uma que sou mega fértil", pontuou.

A maternidade

Vivenciando uma nova fase após o nascimento de Lion, a influencer confessou que está amando ser mãe. "A maternidade está sendo a melhor fase da minha vida , parece que vivi todos esses anos para chegar exatamente até aqui. Tudo que envolve o assunto eu amo... Preciso confessar que está sendo ainda melhor do que eu imaginei."

Ela ainda ressaltou que está em constante transformação. "Eu mudo a cada dia desde o nascimento do Lion, principalmente no entendimento de que agora não sou apenas eu e o Túlio, e sim temos mais uma vida que precisa de toda a nossa atenção, e em todos os sentidos possíveis. Até antes da gravidez eu não conhecia esse amor, e sinto que eu vivia na minha zona de conforto. Agora, vejo que cada dia é um desafio muito bom de ser vivido", afirmou.

Gabi ainda relembrou que um dos momentos mais difíceis que viveu foi quando o filho precisou ser internado na UTI por conta de uma bronquite. "Lion tinha poucos dias de vida, ali eu me vi extremamente vulnerável, principalmente por ter sido uma situação que eu nunca tinha vivenciado, e como pais, ficamos em uma posição muito difícil, pois tudo que queremos é curar os nossos filhos. Depois disso, até me arrisco a falar que tudo parece mais fácil, obviamente tirando tudo que nos causa insegurança e medo, principalmente por sermos pais de primeira viagem", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Segunda gravidez

Mesmo sem usar nenhum método contraceptivo, Gabi confessou que não imaginava ficar grávida tão rápido. "Não planejamos, inclusive eu e o Túlio somos parecidos na forma como levamos a vida, pois deixamos tudo acontecer naturalmente... Eu esperei um tempo para me recuperar da primeira gravidez, e assim estar pronta para uma próxima, porém sem evitar ou planejar nada. Mas o bom é que nós dois queríamos mais um filho."

Ela ainda contou as diferenças entre as gestações, explicando que dessa vez está se sentindo mais cansada, e teve mais náuseas, que diminuíram bastante agora que já passou das 12 semanas. Além disso, a influencer está com muito vontade de comer carne vermelha. "Eu era vegetariana até a gravidez do Lion, que inclusive aguentei um desejo muito forte de comer atum na dele até o sétimo mês, o que não era um desejo de fato, e sim uma necessidade. Eu tenho sentido vontade de comer algumas coisas simples como frango com salada, mas nada de muito diferente", revelou.

O casal revelou o sexo do bebê nesta segunda-feira, 1º. Eles serão pais de um menino, mas ainda não chegaram a um consenso para o nome. "Ainda não temos nada definido. Ficamos discutindo nomes de menino e de menina, mas o assunto é bastante debatido pois temos gostos bem diferentes, então são poucas opções que concordamos", disse ela, sem revelar quais nomes eles têm em mente.

"O segundo filho é mais fácil controlar a ansiedade, pois sendo menino vai ser uma duplinha que vai crescer junto do Lion, mas eu também amaria ter um casal, pois acredito que será uma experiência totalmente diferente ser mãe de menina. Então, qualquer um é bem-vindo", ressaltou.

Nova coincidência

Quando decidiu contar para a família que estava grávida pela primeira vez, Gabi descobriu que sua irmã mais nova, Marcella Mineli, também estava à espera do primeiro bebê. Coincidentemente as duas estavam no mesmo estágio da gestação. Dessa vez, a influencer está à espera do segundo bebê com a irmã do meio, Ornella Minelli, que já é mãe de Matteo, de dois anos. A médica anunciou a gravidez em abril.

A influencer falou sobre como a família reagiu com a notícia de sua segunda gravidez e também sobre a nova coincidência. "A minha família amou, inclusive já sabiam que eu queria mais um, só que, acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, e essa foi a maior surpresa. Eu acho que a segunda gestação tem um sentimento diferente da primeira, mas algo que mudou esse sentimento, é que da primeira vez eu engravidei no mesmo período que a minha irmã mais nova, e da segunda, com a irmã do meio, e esse sentimento em dobro é o mais legal de tudo", celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Ornella, Gabriela, Vera (mãe) e Marcella