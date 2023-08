Gabriela Pugliesi anuncia segunda gestação com Túlio Dek: "Nem acredito"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi revelou que está no terceiro mês de gestação do segundo filho

Gabriela Pugliesi está grávida pela segunda vez! Na tarde desta segunda-feira, 21, a influenciadora digital usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores e mostrou a reação do marido, Túlio Dek, ao saber da notícia.

No Instagram, ela compartilhou um vídeo do dia em que descobriu que seria mãe mais uma vez. Na gravação, ela aparece com o teste confirmando a gravidez, depois, ela vai até o marido, que está deitado em uma rede brincando com o filho do casal, Lion, que completou nove meses no começo do mês.

Pugliesi mostra o teste para Dek, que dá um sorrisão e celebra a notícia. "Sabia, bobona. Prepara, vamos fazer mais três depois desse. Olha o irmãozinho chegando aí, ou uma irmãzinha, quem sabe. Quem tá vindo aí? Vamo! Mais um, mais um para a nossa familiazinha", vibrou o papai.

Já na legenda, a influencer, que já está no terceiro mês da gestação, também comemorou a novidade. "3 meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso ta acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada Deus!!", agradeceu.

Os seguidores parabenizaram o casal. "Deus é maravilhoso!! Parabéns!! Vocês merecem muito", disse Bárbara Evans, que está grávida de gêmeos. "Que felicidade, parabéns, muito feliz pela sua família! Deus continue abençoando grandiosamente", escreveu a ex-miss Jakelyne Oliveira. "Vocês merecem muito", falou uma fã.

Vale lembrar que em abril deste ano, Gabriela se casou com Túlio em uma cerimônia surpresa. Nas redes sociais, ela deu detalhes sobre a cerimônia intimista. "O universo queria tanto esse nosso encontro, que o namoro veio no mesmo dia que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos), e um casamento sem planejar, como toda nossa história [...]. Só hoje eu entendi o que é ser feliz de verdade. Feliz de alma", disse ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Nove meses do filho

No dia 2 de agosto, Pugliesi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novas fotos do filho, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek. O menino completou nove meses de vida, e ganhou uma festa temática dos papais.

Ela postou no Instagram os detalhes da comemoração, que teve a aviação como tema. Para a festa, o bebê surgiu fantasiado de piloto, com direito a óculos escuros, e o local foi decorado com muitos balões verde e amarelo, flores, e contou com bolo e doces personalizados. "9 meses do nosso piloto autodidata", celebrou.