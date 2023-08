Gabriela Pugliesi encanta ao mostrar o filho fantasiado em seu mesversário: "Nosso piloto"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi comemorou o nono mês do filho, Lion, com uma festa intimista

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novas fotos do filho, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek. O menino completou nove meses de vida nesta quarta-feira, 2, e ganhou uma festa temática dos papais.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a musa fitness mostrou os detalhes da comemoração, que teve a aviação como tema. Para a festa, o bebê surgiu fantasiado de piloto, com direito a óculos escuros, e o local foi decorado com muitos balões verde e amarelo, flores, e contou com bolo e doces personalizados.

"9 meses do nosso piloto autodidata. Entre um voo e outro conseguiu organizar a recepção que faz todos os meses. Senhor de idade tem disso de querer sempre a mesma coisa, não muda de fornecedores. Até porque não gosta que muita gente acesse sua intimidade", escreveu Pugliesi na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Eu amei", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "É fofura demais", falou uma fã. "Coisa mais linda. Felicidades", comentou mais uma. "Não dá. É muita fofura", se derreteu uma admiradora.

Pugliesi, vale dizer, está focada nos treinos meses após o nascimento do herdeiro, e chocou os seguidores ao mostrar o abdômen definido usando um top preto e um shorts claro após mais um dia praticando exercícios na academia.

Confira as fotos do mesversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Novo visual

Recentemente, a influenciadora digital e musa fitness Gabriela Pugliesi decidiu realizar uma mudança radical em seu visual e dividiu o resultado da transformação com seus seguidores das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a mãe de Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek, compartilhou algumas fotos ao lado de seu hairstylist, Mario Henrique, e mostrou os fios mais claros. "Oi, sumida", disse ela na legenda da publicação.