Gabriela Pugliesi impressiona ao mostrar novo visual: "Perfeita"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi passou por uma transformação radical e ganhou elogios

A influenciadora digital e musa fitness Gabriela Pugliesi decidiu realizar uma mudança radical em seu visual e dividiu o resultado da transformação com seus seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 16.

Em seu perfil no Instagram, a mãe de Lion, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek, compartilhou algumas fotos ao lado de seu hairstylist, Mario Henrique, e mostrou os fios mais claros. "Oi, sumida", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o novo visual de Pugliesi. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Mais lindo do que nunca", comentou uma fã. "Ficou perfeita", falou mais uma.

Recentemente, Gabi usou as redes sociais para falar um pouco da transformação que seu corpo sofreu ao longo dos anos. Atualmente com 64 kg, ela desabafou sobre a compulsão alimentar que sofreu durante anos.

"As referências quando a gente vai ficando mais maduro mudam. Eu nem quero mais ficar muito seca que nem eu fui e viver muito regrada. Estou tão bem hoje, sinto que saí de uma prisão... Hoje continuo me alimentando bem, mas não tenho regras. Como um chocolatinho todo dia, bebo uma tacinha de vinho direto, mas nunca mais tive compulsão ou fiquei pensando em comer ou não", desabafou em um trecho.

Confira o novo visual de Gabriela Pugliesi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Pugliesin exibe abdômen definido após o nascimento do filho

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto exibindo seu corpo definido após mais um treino pesado na academia.

Na foto publicada no feed do Instagram, a musa fitness surge em frente ao espelho, usando um top preto e um shorts claro, deixando em evidência seu abdômen definido, seis meses após o nascimento do primeiro filho, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek. "Eu na capa só pra disfarçar o conteúdo principal que é o Lion", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!