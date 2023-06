Seis meses após nascimento do filho, Gabriela Pugliesi choca ao exibir abdômen definido

A influenciadora Gabriela Pugliesi surgiu de top e short na academia e impressionou ao mostrar o corpo definido

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 1, ao compartilhar uma nova foto exibindo seu corpo definido após mais um treino pesado na academia.

Na foto publicada no feed do Instagram, a musa fitness surge em frente ao espelho, usando um top preto e um shorts claro, deixando em evidência seu abdômen definido, seis meses após o nascimento do primeiro filho, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek, com quem se casou em abril deste ano em uma cerimônia surpresa.

Pugliesi, que atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos, também compartilhou na web fotos e vídeos do herdeiro, e de alguns pratos de comida saudáveis. "Eu na capa só pra disfarçar o conteúdo principal que é o Lion", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza da musa nos comentários. "A gata tá gata demais", disse a atriz Fiorella Mattheis. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Deus", comentou uma fã. "Gente que fofura!", se derreteu uma admiradora com os registros de Lion.

Confira a publicação de Gabriela Pugliesi:

Compulsão alimentar

Recentemente, Pugliesi falou nas redes sociais sobre a transformação que seu corpo sofreu ao longo dos anos. A musa revelou estar com 64 kg, sendo que perdeu os mais de 18 kg que ganhou por conta da gravidez. Além disso, ela também falou sobre a compulsão alimentar que sofreu durante anos.

"As referências quando a gente vai ficando mais maduro mudam. Eu nem quero mais ficar muito seca que nem eu fui e viver muito regrada. Estou tão bem hoje, sinto que saí de uma prisão. Óbvio que na época eu estava feliz, mas quando a gente sai enxerga várias coisas. Hoje continuo me alimentando bem, mas não tenho regras. Como um chocolatinho todo dia, bebo uma tacinha de vinho direto, mas nunca mais tive compulsão ou fiquei pensando em comer ou não [...]", confessou ela em um trecho do desabafo.

