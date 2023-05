Gabriela Pugliesi desabafa sobre compulsão alimentar: ‘Saí de uma prisão’

Influenciadora fitness Gabriela Pugliesi fala sobre transformações de seu copo e a perde de 18kg somente seis meses após gravidez

Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora digital fitness Gabriela Pugliesi (38) usou suas redes sociais para falar um pouco da transformação que seu corpo sofreu ao longo dos anos. A musa revelou estar com 64 kg, sendo que perdeu os mais de 18 kg que ganhou por conta da gravidez de Lion, que hoje está com seis meses, fruto de seu casamento com o músico Túlio Dek. Ela ainda aproveitou para falar sobre a compulsão alimentar que sofreu durante anos.

“As referências quando a gente vai ficando mais maduro mudam. Eu nem quero mais ficar muito seca que nem eu fui e viver muito regrada. Estou tão bem hoje, sinto que saí de uma prisão. Óbvio que na época eu estava feliz, mas quando a gente sai enxerga várias coisas”, começou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram.

“Hoje continuo me alimentando bem, mas não tenho regras. Como um chocolatinho todo dia, bebo uma tacinha de vinho direto, mas nunca mais tive compulsão ou fiquei pensando em comer ou não”, continuou Gabriela.

A musa ainda falou sobre não ter pressa para retomar o corpo que tinha antes da gravidez assim que deu à luz. “É para a gente dar tempo ao tempo. O corpo volta. Passa tão rápido... quando o Lion estava com dois meses, fiquei em casa 24 horas, não saía para nada. Eu ficava o dia inteiro de fralda e camisola. Falava 'sei que essa fase é rápida, então vou curtir até isso aqui'. Dito e feito, parece que foi um flash de segundo”, comentou.

Gabriela Pugliesi fala sobre casa na Bahia: ‘Sou muito mais feliz’

No começo do mês, a influenciadora digital fitness Gabriela Pugliesi usou suas redes sociais para falar sobre como está acostumada a se dividir entre seus trabalhos na cidade de São Paulo e a vida que leva no encontro do rio com mar na Península do Maraú, na Bahia. “Ontem eu e Túlio saímos para jantar. Aqui, sair para jantar é de quadriciclo, chinelo, na terra e nos buracos porque não tem asfalto, trânsito, buzina, roupa chique ou salto alto. A gente voltou às 23h30 de quadriciclo e entramos em casa, que não tem muro, fechadura ou alarme”, começou a influenciadora digital, nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “A gente acaba se acostumando com aquela vida com medo de tudo e acha que isso aqui é irreal”, continuou. “Eu sou muito feliz aqui. Em São Paulo, moro numa casa muito mais 'luxuosa' que a nossa aqui na Bahia, mas não tem nada disso que me preenche”, legendou Pugliesi, no story que falava sobre a diferença dos dois lugares.

