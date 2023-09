Gabriela e Tulio Dek descobrem sexo do segundo bebê em chá revelação intimista

Menino ou menina? Gabriela e Tulio Dek protagonizam momento emocionante na descoberta do sexo do segundo herdeiro; veja o vídeo

A influenciadora digital Gabriela e seu marido, o DJ Tulio Dek, não conseguiram conter a ansiedade e descobriram o sexo do seu segundo filho juntos! Nesta sexta-feira, 01, o casal usou as redes sociais para compartilhar os detalhes do chá de revelação intimista para descobrir se eles estão à espera de um menino ou uma menina.

Através do feed do Instagram, Gabriela compartilhou um vídeo emocionante, em que mostra a trajetória desde a realização do exame até a descoberta do sexo: “Hoje vai ser muito legal”, ela narrou quando recebeu a equipe do laboratório para colher o sangue na residência luxuosa que divide com o marido.

Na sequência, a influenciadora mostrou que seu primogênito, Leon, que tem apenas nove meses, participou de todo o processo ao lado da mamãe: “O que vier você vai amar, né? Você vai ser muito amigo dele ou dela!”, Gabriela se derreteu ao conversar com o pequeno sobre a chegada de seu primeiro irmãozinho.

Quando o resultado do exame ficou pronto, Gabriela encomendou alguns docinhos com uma amiga confeiteira e a cor do recheio azul indicou que ela está à espera de um menino. Durante a descoberta, a influenciadora e o marido não contiveram as emoções e pularam muito com o primeiro filho: “Eu sabia!”, Tulio disparou.

“Nosso chá revelação super chique e organizado! Seguindo a tradição de comer um doce feito pela minha amiga. Quem sera que acertou o sexo do baby 2?! Eu tô muito feliz, meu Deus!! Fiquei completamente doida esse dia”, a influenciadora celebrou a chegada de seu segundo menino na legenda do vídeo, que recebeu muitos ‘parabéns’ nos comentários.

Vale lembrar que em abril deste ano, Gabriela oficializou a união com Tulio em uma cerimônia surpresa durante uma viagem ao interior de São Paulo.

Gabriela emocionou ao anunciar a segunda gestação:

Gabriela fez uma publicação emocionante em suas redes sociais para revelar que descobriu que seria mãe mais uma vez! A influencer, que já está no terceiro mês da gestação, comemorou a novidade e dividiu um vídeo de quando contou sobre a gravidez ao marido. Tulio, inclusive, avisou que pretende aumentar a família depois da chegada do segundo filho.