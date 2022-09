Grávida, namorada de Seu Jorge faz topless e mostra barrigão de seis meses

Karina Barbieri, namorada do cantor Seu Jorge, choca ao fazer topless em clique raro com seu barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h34

A massoterapeuta Karina Barbieri usou as redes sociais na noite do último domingo, 25, para compartilhar um clique raríssimo de seu barrigão de seis meses.

Grávida de seu primeiro filho com o cantor Seu Jorge (52), a brasileira dispensou o sutiã e posou só de calcinha em frente ao espelho. Deixando em evidência as curvas da gestação, ela também revelou detalhes de uma de suas tatuagens.

Na legenda da publicação, ela escreveu uma homenagem ao menininho que vem por aí: "6 meses de corpo casa! Ser morada desse carinha está sendo a vivência mais poderosa, bonita e transformadora da minha jornada até aqui", disse a empresária.

O cantor também é papai de Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge e Luz Bella Jorge, frutos do casamento do artista com Mariana Jorge. Ele e Mariana foram casados por cerca de três anos, mas anunciaram o fim do relacionamento em 2016.

Karina Barbieri e Seu Jorge entraram um namoro no ano passado, após se conhecerem há mais de oito anos. O anúncio da gravidez veio no mês passada através de uma postagem nas redes sociais. "[...] nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Já já teremos a vida, a casa e o coração mais cheios! Feliz primeiro Dia dos Pais com a gente, meu amô! Honro e celebro você! Aqui dentro batem dois corações que te amam muito!", declarou ela na época.

Namorada do cantor Seu Jorge choca ao fazer topless em clique raro com seu barrigão de grávida: