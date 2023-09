Grávida, Jeniffer Nascimento esbanja beleza ao exibir o barrigão à beira da piscina

Em Salvador, a atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao exibir o barrigão de grávida

Jeniffer Nascimento, de 30 anos, usou as redes sociais para compartilhar um novo clique exibindo seu barrigão de grávida. A atriz, que interpretou a personagem Jéssica na novela Cara e Coragem, da TV Globo, está à espera de sua primeira filha, que se chamará Lara, fruto de seu casamento com o ator Jean Amorim.

Na foto postada em seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 12, a mamãe de primeira viagem, que está em Salvador, na Bahia, aparece usando um biquíni neon e óculos escuros, enquanto se refresca em uma piscina. Ao fundo também é possível ver o mar.

"Salvamor com as minhas filhotas", escreveu Jeniffer na legenda da publicação, que está acompanhada de sua cachorrinha de estimação, Solzinha.

Os internautas exaltaram a beleza da artista nos comentários. "Deusa", disse uma seguidora. "Aproveita mamãe linda", escreveu outra. "Que gravidinha linda", falou uma fã. "Quanta Beleza! Aproveita muito", comentou mais uma.

Jeniffer e Jean, vale lembrar, estão casados desde 2019. Os dois anunciaram a gravidez em julho. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós."

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Dificuldade na gravidez

À espera de sua primeira filha com o ator Jean Amorim, a atriz Jeniffer Nascimento escolheu abrir seu coração sobre um momento delicado em sua carreira. Através das redes sociais, a artista fez um desabafo sincero para expor que foi dispensada de alguns trabalhos por conta da gravidez.

Em seu feed do Instagram, Jeniffer publicou algumas fotos caracterizada em seu mais recente projeto, o reality show 'Vocalizando', do canal E! Além de celebrar a conquista, a atriz abriu o jogo sobre a situação difícil. "[...] Fui dispensada de trabalhos onde não tive participação alguma nessa escolha. Em outros contrataram terceiros para me dar um “suporte” e me substituírem caso eu não me sentisse bem sem o meu conhecimento", lamentou. Confira o desabafo completo!