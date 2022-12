Grávida, Gabriela Prioli surge nua mostrando o barrigão e revela nome da primeira filha

Na reta final da gestação, advogada e comentarista Gabriela Prioli posa completamente sem roupa e anuncia escolha do nome da herdeira

Prestes a dar à luz, advogada criminalista Gabriela Prioli (36) está radiante com a primeira gravidez! A mamãe de primeira viagem encantou a web com um clique de ensaio fotográfico!

A apresentadora está na reta final da gestação à espera de uma menininha. Nesta quarta-feira, 21, ao publicar o registro em que aparece completamente nua, tapando os seios com os longos cabelos loiros, ela anunciou para os seguidores a escolha do nome da herdeira, fruto do relacionamento com o músico Thiago Mansur.

Em seu feed no Instagram, ela exibiu o barrigão enorme e revelou o nome da garotinha, Ava, que deve nascer ainda nesse mês de dezembro.

Nos comentários, mãe e filha receberam elogios de famosos e anônimos. "Que lindaaaaaaa", disse Carolina Dieckmann. "Lindaaaaa. Lindasssss", destacou Mariana Goldfarb. "Coisa linda!", babou Juliette. "Sem palavras! Lindassssss", escreveu Luisa Mell. "Aaaaaaaah, que perfeição", comentou Jakelyne Oliveira.

Vale destacar que Gabriela e Thiago estão juntos há oito anos.

Confira a foto de Gabriela Prioli mostrando o barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Gabriela Prioli celebra aniversário de casamento com Thiago Mansur

A apresentadora Gabriela Prioli dividiu com os seus seguidores nas redes sociais recentemente uma série de registros ao lado do marido Thiago Mansur para celebrar os oito anos de casamento.

Na publicação, a apresentadora que está grávida de uma menina, se declarou para o DJ: "Oito anos, carão! Oito anos que eu te vi passar na academia e não sosseguei enquanto não peguei você pra mim. Oito anos que eu convivo com o cara mais gentil, generoso e seguro que eu já conheci. Um homem que, contrariando as minhas experiências anteriores, não se ressente de me ver voar. Pelo contrário, repara minhas asas pra garantir que eu vá cada vez mais longe", ela escreveu.

