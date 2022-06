Grávida, Fernanda Vasconcellos mostra o barrigão na reta final da gestação

Fernanda Vasconcellos se diverte ao mostrar o seu barrigão de grávida durante uma caminhada ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 14h42

A atriz Fernanda Vasconcellos (37) encantou os fãs ao mostrar o crescimento de seu barrigão de grávida nas redes sociais. Desta vez, ela deu um 'close' nas novas curvas de sua barriga durante uma caminhada no final de tarde.

Nas imagens, Fernanda mostrou seu barrigão ao usar um vestido soltinho e também exibiu o seu cachorrinho durante a caminhada.

Fernanda Vasconcellos espera o nascimento do primeiro filho, que será um menino, fruto do casamento com o apresentador Cássio Reis (44). Os dois estão juntos desde 2015. Ele já é pai de um menino, Noah (14), fruto da relação com a atriz Danielle Winits (48).

No último Dia dos Namorados, Fernanda e Cássio trocaram declarações de amor nas redes sociais. "O amor muda o rumo. feliz dia dos namorados!", escreveu a atriz na legenda da publicação dela. Já o ator disparou. "Você é a tradução do que é o amor. Feliz Dia dos Namorados", declarou ele.

Fotos de Fernanda Vasconcellos na reta final da gestação:

Fernanda Vasconcellos mostra sua barriga de grávida - Crédito: Reprodução / Instagram