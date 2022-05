Grávida, Fernanda Vasconcellos exibe o barrigão em foto de lingerie

Só de lingerie, Fernanda Vasconcellos faz selfie no espelho e ostenta seu barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h01

A atriz Fernanda Vasconcellos fez a alegria dos fãs nesta segunda-feira, 23, ao exibir uma nova foto de sua barriga de grávida. Discreta ao longo da gestação, ela deixou a discrição de lado e exibiu sua linda barriguinha em uma selfie no espelho de casa.

Na foto, a musa surgiu apenas de top e calcinha preta ao registrar o crescimento do barrigão. “Em exibição”, brincou ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da nova mamãe do universo dos famosos. “Coisa mais linda!”, disse um fã. “Bem maravilhosa”, declarou outro. “Tá linda”, escreveu mais um.

Fernanda Vasconcellos espera o nascimento do seu primeiro filho, que será um menino, fruto do casamento com Cássio Reis. Ele já é pai de um menino, Noah, fruto da relação com a ex-mulher, Danielle Winits.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014.

Confira a foto de Fernanda Vasconcellos exibindo o barrigão de grávida: