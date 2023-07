Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe a barriguinha ao renovar o bronzeado

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores ao exibir a barriguinha de 16 semanas de gestação

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao postar alguns registros exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está à espera dos gêmeos Antônio e Álvaro, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nas fotos postadas nos Stories do Instagram, a artista, que também é mãe de Ayla, de um ano, aparece mostrando a barriga enquanto tomava sol, usando um biquíni verde sem alças. Depois ela surgiu em frente ao espelho. "Tomar um solzinho de leve", disse ela.

Em outra postagem, Bárbara mostrou um aplicativo do guia do tamanha da sua barriga. Ela está com 16 semanas de gestação, o que significa que os bebês estão do tamanho de um abacate. A mamãe ainda contou o peso dos herdeiros: Antônio com 151g e Álvaro com 149g. "O peso deles está excelente", escreveu a loira.

Recentemente, a modelo falou sobre as mudanças que seu corpo está sofrendo nesta etapa de sua vida. Em seus stories, ela apareceu apenas de roupa íntima para facilitar a visualização de seus seguidores. "Vamos trabalhar com a realidade? A perna já bate uma na outra e olha aqui, a celulite. Isso que eu estou com filtro! Imagina se não estivesse", apontou.

Depois ela ainda exibiu outras mudanças na parte superior de seu corpo. "Não tem gordurinha aqui, mas daqui pra baixo não tá boa não a situação. O seio vocês estão vendo como cresceu bastante? Se engordar demais, engordou, né? O que importa é que estou bem e eles estão com saúde. Depois a gente corre atrás do prejuízo", disse a filha da apresentadora Monique Evans.

Coleção de bolsas luxuosas

A modelo Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais que está aproveitando o dia para organizar o closet de sua nova mansão com a ajuda de uma personal organizer. Mas um detalhe chamou atenção: a coleção gigantesca de bolsas de luxo dela.

Em seus stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que exibe a coleção completa. As bolsas de grife, que possuem valores astronômicos, ficam expostas no closet como se fosse a vitrine de uma loja, cada uma em um compartimento diferente das prateleiras com direito a uma iluminação especial para destacá-las.