Tudo isso? Bárbara Evans expõe coleção luxuosa de bolsas em nova mansão

Closet de milhões! Bárbara Evans impressiona ao exibir coleção gigantesca de bolsas de luxo

Nesta quinta-feira, 06, a modelo Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais que está aproveitando o dia para organizar o closet de sua nova mansão com a ajuda de uma personal organizer. Mas um detalhe chamou atenção: a coleção gigantesca de bolsas de luxo da filha da apresentadora Monique Evans.

Em seu stories do Instagram, Bárbara compartilhou um vídeo em que exibe a coleção completa. As bolsas de grife, que possuem valores astronômicos, ficam expostas no closet como se fosse a vitrine de uma loja, cada uma em um compartimento diferente das prateleiras com direito a uma iluminação especial para destacá-las.

Bárbara Evans expõe coleção luxuosa de bolsas em nova mansão - Reprodução/Instagram

Na sequência, a loira, que está grávida de 13 semanas dos gêmeos Álvaro e Antonio, posou em seu closet para exibir o look do dia. A esposa do empresário Gustavo Theodoro aproveitou e escolheu uma bolsa nude de couro grifada para acompanhá-la nos demais compromissos após a organização do closet.

Bárbara Evans elege bolsa de luxo para look do dia - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além dos gêmeos, Bárbara e Gustavo já são pais da pequena Ayla, que tem pouco mais de um ano de idade. O casal oficializou a cerimônia com um festão no ano passado, apenas alguns meses após a chegada da primeira herdeira. Recentemente, eles se mudaram para a nova mansão luxuosa no interior de São Paulo.

Bárbara Evans exibe barriguinha de 13 semanas:

A influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores na última sexta-feira, 30, a evolução de sua gestação. Grávida de 13 semanas de Álvaro e Antonio, que são do tamanho de dois kiwis, ela exibiu a silhueta na web e se derreteu pelo crescimento da barriguinha em meio a mudança para a nova mansão.