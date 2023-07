Grávida, Bárbara Evans mostra com detalhes as mudanças em seu corpo

Esperando o nascimento de gêmeos, Bárbara Evans exibe a barriguinha e outras mudanças no corpo

Grávida de gêmeos, a modelo Bárbara Evans exibiu em detalhes as mudanças que seu corpo está sofrendo nesta etapa de sua vida. Ela está na segunda gestação, sendo que já é mãe de uma menina, Ayla, de 1 ano

Em seus stories, Bárbara apareceu apenas de roupa íntima para facilitar a visualização de seus seguidores. "Vamos trabalhar com a realidade?", iniciou a modelo. "A perna já bate uma na outra e olha aqui, a celulite. Isso que eu estou com filtro! Imagina se não estivesse", apontou.

Logo em seguida, ela mostra outras mudanças na parte superior de seu corpo. "Não tem gordurinha aqui, mas daqui pra baixo não tá boa não a situação. O seio vocês estão vendo como cresceu bastante?", disse a filha da apresentadora Monique Evans.

Mesmo após relatar que sofreu com sua imagem durante sua primeira gestação, Bárbara aparenta estar à vontade com as novas mudanças de seu corpo. "Se engordar demais, engordou, né? O que importa é que estou bem e eles estão com saúde. Depois a gente corre atrás do prejuízo", declarou ela.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, a modelo compartilhou uma foto de sua segunda gestação e recebeu vários elogios nos comentários. "Linda demais!", enalteceu Romana Novais, esposa de Alok. "Que linda filhinha! Plena e abençoada", disse a modelo Dany Bananinha.

A coleção luxuosa de bolsas de Bárbara Evans

No dia 6 de junho, a modelo Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais que está aproveitando o dia para organizar o closet de sua nova mansão com a ajuda de uma personal organizer. Mas um detalhe chamou atenção: a coleção gigantesca de bolsas de luxo da filha da apresentadora Monique Evans.

Em seu stories do Instagram, Bárbara compartilhou um vídeo em que exibe a coleção completa. As bolsas de grife, que possuem valores astronômicos, ficam expostas no closet como se fosse a vitrine de uma loja, cada uma em um compartimento diferente das prateleiras com direito a uma iluminação especial para destacá-las.

