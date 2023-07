Bárbara Evans presta bela homenagem no aniversário da mãe, Monique Evans

A apresentadora Monique Evans ganhou uma homenagem especial da filha, Bárbara Evans, ao completar 67 anos

Dia especial para a família Evans! Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora Monique Evans completa 67 anos de vida, e sua filha, Bárbara Evans, fez questão de comemorar a data prestando uma homenagem especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo recordou uma foto tirada no dia em que oficializou seu casamento com Gustavo Theodoro. Na imagem, ela aparece vestida de noiva e sua mãe está com um deslumbrante vestido prata.

Na legenda, Bárbara, que é mãe de Ayla, de um ano, e está grávida de gêmeos, se declarou para Monique. "Hoje o dia é todinho dela!! Feliz Aniversário Mamy, que Deus continue sempre iluminando seu caminho. Obrigada por tudo. Nós amamos muito você", escreveu a loira.

Mais cedo, Monique também recebeu uma bela homenagem da noiva, Cacá Werneck. Nas redes sociais, a DJ publicou alguns registros de um momento íntimo e se derreteu pela amada. "Hoje é aniversário do meu AMOR! Chegou o dia daquela que me tem por inteiro, que me conhece nas melhores e piores versões. Divide a cama, o abraço, os sonhos e os medos. É a pessoa que eu mais confio no mundo, que conhece todas as minhas fraquezas. [...]", iniciou.

"A cada dia com você, eu me apaixono novamente, mais e mais!!! Eu espero que seus dias sejam de luz, que todos os seus sonhos se tornem realidade e que você seja sempre mais realizada... Monique vc sempre será dona do maior amor que existe dentro de mim… Parabéns para a mulher da minha vida!!! Te amo, te amo, te amo incondicionalmente, minha Monique", escreveu em outro trecho.

