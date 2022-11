Grávida, Cláudia Raia recebe carinho na barriga pela filha, Sophia

Cláudia Raia está grávida e a espera do primeiro filho com o atual marido, Jarbas Homem de Mello

Cláudia Raia (55) recebeu o carinho da filha, Sophia (19), neste último domingo, 06. A jovem, fruto do relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari (64), acariciou a barriga da mãe, que está grávida do primeiro filho com o atual marido, Jarbas Homem de Mello (53). O bebê é um menino e se chamará Luca.

No seu perfil no Instagram, Cláudia apareceu de biquíni, para receber o carinho da filha.

"Olha quem está aqui comigo? A minha filha, meu amor. Veio passar quatro dias com a mamãe. Amor da minha vida. Estou com dois amorzinhos, falta o terceiro que está longinho", disse Claudia, toda coruja, se referindo ao seu filho, Enzo (25).

Sophia, por sua vez, aparecia fazendo carinho na mãe e falando: "Olha a barriga!".

Claudia Raia e a filha, Sophia. Foto: Reprodução/Instagram

Cláudia Raia se emociona ao relembrar processo para engravidar

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello não esconderam a emoção ao falar sobre o momento especial que estão vivendo com a gestação do primeiro filho, em entrevista ao programa Altas Horas, da Rede Globo, no último sábado, 05.

Na ocasião, o casal deu detalhes sobre o processo para engravidar, e revelaram que no final de 2021 tentaram fazer uma inseminação com os óvulos que a atriz havia congelado quando tinha 48 anos.

"Dei um ultimato nela. Sempre tem uma novela, um musical, uma viagem. Quando este bebê vai sair?! Resolvemos fazer a inseminação ano passado e não aconteceu. Os embriões não se formaram, mas a Claudia já estava com todo o preparo feito", lembrou o ator.

Raia explicou que passou por cinco semanas de estímulo com hormônio, uma bomba hormonal. A atriz nunca havia tomado o medicamento na vida, pois sofre de enxaqueca, e contou que os hormônios fizeram com que ela saísse da menopausa.

Devido ao tratamento, a artista menstruou por três meses e logo depois engravidou. "Foi uma emoção louca. Pensei duas coisas: como eu sou abençoada e como estou sendo usada como instrumento pra dar coragem às mulheres, pra levantar essa mulher de 50 mais... Não é só a gestação de um filho. É sobre sonhos a longo prazo", disse Claudia, bastante emocionada.