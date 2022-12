Grávida, Claudia Raia recebe auxílio do marido em alongamento: ''Sempre juntos''

Jarbas Homem de Mello compartilhou vídeo ajudando Claudia Raia no alongamento e barriguinha com Luca roubou a cena

Com mais de cinco meses de gestação, a atriz Claudia Raia (56) continua cuidando de seu corpo e boa forma. Nesta terça-feira, 27, o marido da famosa, Jarbas Homem de Mello (53), mostrou que está ajudando a esposa na tarefa e encantou.

Em sua rede social, o artista compartilhou um vídeo auxiliando a amada no alongamento com um pano e ela chamou a atenção ao exibir sua barriguinha com Luca no momento. Além disso, a atriz impressionou com sua flexibilidade mesmo na gravidez.

"Sempre juntos, na alegria e no alongamento!", escreveu Jarbas Homem de Mello ao curtir o momento com a mãe de seu filho.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os papais de Luca. "Vai ser um paizão", falaram os fãs. "Que amor", derreteram-se outros com os pombinhos.

Ainda recentemente, Claudia Raia encantou ao exibir a evolução de barriga em um vídeo com fotos inéditas da gestação de Luca desde o início até os dias atuais.

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro.

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades.

