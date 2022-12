Grávida, Claudia Raia exibe a barriguinha em selfie com o marido

Claudia Raia deixa à mostra sua barriga da terceira gestação ao usar look de ginástica

A atriz Claudia Raia (55) encantou seus fãs ao mostrar a sua barriga de grávida em uma nova foto. Neste sábado, 3, a estrela foi treinar ao lado do seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53), e aproveitou para registrar o momento em uma selfie nos stories.

Na imagem, ela surgiu com um look pink de ginástica e destacou o formato de sua barriga da terceira gestação. “Malhando com ele”, disse ela na imagem.

Claudia e Jarbas esperam o nascimento de um menino, Luca, que é o primeiro filho dos dois juntos. Ela já é mãe de Enzo (25) e Sophia (19), fruto do antigo relacionamento com Edson Celulari (61).

Ex-marido de Claudia Raia comenta a gravidez dela

Na última sexta-feira, 02, durante o programa “Conversa com Bial”, o ator Edson Celulari (63) revelou ter ficado surpreso com a gravidez de sua ex-esposa, a atriz Claudia Raia (55). Os dois foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos: Enzo (25) e Sofia (19).

O artista afirmou que está feliz pela terceira gestação da ex-companheira, que atualmente é casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53). "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.