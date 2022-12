Claudia Raia fala sobre preconceito contra gravidez após aos 50: "não é justo"

Atriz Claudia Raia está grávida aos 55 anos e comentou sobre o que acredita ser uma sociedade machista

A atriz Claudia Raia falou sobre como a gravidez acima dos 50 anos é vista pela sociedade e o que ela vem passando ao encarar a maternidade com 55 anos.

A bailarina está no sexto mês de gestação de Luca, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

“Essa gravidez é fruto de um corpo que, por um acaso, tinha resquício de fertilidade, da vontade de Deus e mais tantas coisas que podem estar acopladas a isso. Ela veio reforçar tudo o que eu já dizia nas minhas redes sociais para as mulheres de 50 mais. É muito mais do que quebrar preconceitos, é sobre fazer planos a longo prazo. Vivemos em uma sociedade machista, que diminui, achincalha e abafa essa mulher. É como se ela perdesse a utilidade quando perde a fertilidade, quando, na verdade, essa mulher está no auge da sua potência e ainda tem meia vida pela frente”, disse à 'Quem'.

Ela continuou falando da visão ultrapassada que a sociedade ainda sustenta: “Não é justo que a gente deixe que a sociedade inteira diminua essa mulher a ponto dela morrer na invisibilidade. A gente vai se limitando: 'Não vou fazer isso porque já tenho 50 anos. Isso não vai dar tempo de fazer'. Dá sim!".

Temos que viver, sim, estar curiosas ainda, procurar novos caminhos, terminar um casamento falido e procurar outro, sem achar que por ter 50 anos não é mais digna de achar um parceiro ou que nenhum homem vá te querer… Se isso acontecer, você pode está procurando o homem errado ou estar indo por um caminho completamente ao contrário do que você deve", salientou.

