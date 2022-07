Grávida, Cintia Dicker mostra sua barriguinha e dispara: ''Oi neném''

Cintia Dicker mostra a barriguinha de sua primeira gestação com Pedro Scooby

No dia 12 de julho, Cintia Dicker (35) animou muito os seguidores ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho com Pedro Scooby (33)! E, na última sexta-feira, 22, ela mostrou que sua barriguinha já está aparecendo.

Através dos Stories de seu Instagram, a modelo publicou uma foto feita no espelho na qual apareceu usando looks de academia

Na imagem, é possível ver uma pequena protuberância no shorts justinho usado por ela.

“Oi neném”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Vale lembrar que, apesar de este ser o primeiro herdeiro dela, Pedro já é pai de Dom (9), Liz (6) e Bem (6), que são frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani (45). A atriz fez questão de celebrar a notícia do ex marido.

Confira o registro que Cintia Dicker publicou mostrando sua barriguinha:

