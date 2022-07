Filhos de Pedro Scooby aproveitam as férias no RJ com o pai

Pedro Scooby curte as férias dos filhos no Rio de Janeiro com Cintia Dicker

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 13h44

Pedro Scooby (33) está no Rio de Janeiro. E, desta vez, muito bem acompanhado!

Já que Dom (10), Liz (6) e Bem (6) entraram de férias escolares, os pequenos vieram aproveitar uns dias ao lado do pai e de Cintia Dicker (35).

O surfista usou seu Instagram na noite do último domingo, 03, para mostrar um pouco de como começou o período ao lado dos herdeiros.

Primeiro postou uma selfie na qual é possível vê-lo com os três filhos e a esposa durante um momento de piscina. Depois, um vídeo dos meninos fazendo manobras de skate e logo em seguida pulando na água. O terceiro registro é do ex-participante do BBB 22 do lado de fora da casa.

O quarto é um vídeo em câmera lenta do primogênito andando de skate. O próximo é uma foto de seu tênis ao lado do pé de algum dos pequenos. Em seguida, ele compartilhou um vídeo de uma brincadeira com um extintor de incêndio. E, por último, uma gravação de seus companheiros se exercitando na beira da piscina.

“Agora sim estou completo e as férias deles começaram! Agora o trabalho vai ficar bem mais fácil com eles do meu lado!”, escreveu Pedo na legenda do post.

Não demorou para que Luana Piovani (45) deixasse um comentário: “Que benção. Agora mamãe vai trabalhar e fica de coração feliz de ver os pintinhos felizes com papai”, afirmou.

Veja os registros que Pedro Scooby postou ao curtir as férias com Dom, Liz, Bem e Cintia Dicker: