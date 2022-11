Grávida, Cintia Dicker encanta ao compartilhar nova foto do barrigão: ''Eu e ela''

Modelo Cintia Dicker exibe a barriga de 29 semanas de gestação à espera do primeiro bebê com o surfista Pedro Scooby em foto de ensaio

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h20

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (35) está radiante com a nova fase de sua vida e encheu seu feed de amor ao mostrar a barriga de grávida!

À espera da primeira filha com o surfista Pedro Scooby (34), que se chamará Aurora, a influenciadora publicou um novo registro em preto e branco feito em ensaio fotográfico.

Pelas lentes do fotógrafo Ricardo Abrahao, Cintia surpreendeu os seguidores com a evolução da gestação ao posar usando uma calça jeans e uma blusa de manga comprida branca. Com a silhueta à mostra, ela aparece na imagem com os cabelos soltos e molhados e com a jeans aberta, deixando parte da calcinha em evidência.

"Eu & ela", escreveu Cintia Dicker ao legendar a postagem, recebendo chuva de elogios dos fãs. "Que maravilhosa", exaltou Renata Kuerten. "Aff.:: grávida linda!!", "Ai, que lindonas", "Que grávida linda! Parabéns! Muita saúde para as 2", "Tá linda demais", destacaram os admiradores.

Confira a foto de Cintia Dicker mostrando o barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Luana Piovani deixa comentário em foto de Cintia Dicker

A atriz Luana Piovani agitou as redes sociais recentemente ao deixar um comentário carinhoso em uma foto de Cintia Dicker, que é a atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby. A modelo compartilhou novas fotos do seu barrigão de grávida em um dia de sol. Ao ver o post, Luana fez questão de demonstrar a sua alegria com a gestação da amiga. Nas fotos, Cintia surgiu de biquíni e deixou à mostra sua barriga de grávida enquanto espera o nascimento da primeira filha, Aurora. Nos comentários, Piovani escreveu: “Aurora, nossa princesa tão amada e esperada”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!