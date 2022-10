Luana Piovani deixa comentário em foto de Cintia Dicker mostrando a barriga de grávida

Luana Piovani dá show de maturidade ao comentar em foto de Cintia Dicker, que é a atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 13h25

A atriz Luana Piovani agitou as redes sociais neste domingo, 9, ao deixar um comentário carinhoso em uma foto de Cintia Dicker, que é a atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby. A modelo compartilhou novas fotos do seu barrigão de grávida em um dia de sol. Ao ver o post, Luana fez questão de demonstrar a sua alegria com a gestação da amiga.

Nas fotos, Cintia surgiu de biquíni e deixou à mostra sua barriga de grávida enquanto espera o nascimento da primeira filha, Aurora. Nos comentários, Piovani escreveu: “Aurora, nossa princesa tão amada e esperada”.

Vale lembrar que Luana tem três filhos com Scooby: Dom, Bem e Liz.

Luana Piovani relembra o fim do casamento com Pedro Scooby

Em participação no documentário 'A Vida é Irada, Vamos Curtir!', do Globoplay e Canal Off, Luana Piovani relembrou o fim do casamento e contou a história de um momento que abalou a relação. Ela contou que a gota d'água na relação foi quando ele esqueceu de renovar a reserva do local onde estavam hospedados com os filhos. “Aí ele me liga pedindo desculpa porque tinha esquecido, e eu tinha até 13h do outro dia para sair, porque o imóvel já tinha sido alugado. Com três crianças e doze malas”, disse ela.

Então, a estrela relembrou a sua atitude. “Quando desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, coloquei na mesa e falei: 'o meu casamento acabou de acabar'”, afirmou.

