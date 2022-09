Luana Piovani abre o jogo sobre fim do casamento com Pedro Scooby: 'Tirei a aliança'

Luana Piovani relembra atitude de Pedro Scooby que abalou o relacionamento deles

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 18h16

A atriz Luana Piovani (46) participou do documentário sobre a vida do surfista Pedro Scooby (34), que é seu ex-marido e pai dos seus três filhos. Em uma entrevista no projeto 'A Vida é Irada, Vamos Curtir!', do Globoplay e Canal Off, ela relembrou o fim do casamento e contou a história de um momento que abalou a relação.

Ela contou que a gota d'água na relação foi quando ele esqueceu de renovar a reserva do local onde estavam hospedados com os filhos. “Aí ele me liga pedindo desculpa porque tinha esquecido, e eu tinha até 13h do outro dia para sair, porque o imóvel já tinha sido alugado. Com três crianças e doze malas”, disse ela.

Então, a estrela relembrou a sua atitude. “Quando desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, coloquei na mesa e falei: 'o meu casamento acabou de acabar'”, afirmou.

Além disso, Luana Piovani também falou sobre a personalidade dele. “Esse Pedro do Big Brother é uma pessoa sensacional para você viajar, encontrar na balada, tomar um chope. Mas vai levar uma vida de responsabilidade e rotina, é difícil”, desabafou.

Luana Piovani fala sobre menopausa

Nesta semana, Luana Piovani contou para os fãs que entrou no período da menopausa e contou sobre a sua ida ao médico para receber o diagnóstico.

"Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem? Estou aqui de Dra. Vanda e vim bater um papinho rápido com vocês sobre os meus próximos posts. Bom, o assunto é o seguinte, sendo bem direta: menopausa. Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo", começou falando.

"Fiz os meus exames de sangue e constatei que estou na menopausa, o que tem uma vantagem ótima: a gente não precisa mais ficar usando fralda todo mês”, disse a loira.

