Em foto com a calça desabotoada, Cintia Dicker exibe o barrigão de 29 semanas de gestação

A modelo Cintia Dicker publicou uma foto nas redes sociais em que esbanjava beleza mostrando o barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 17h45 - Atualizado às 17h49

Nesta segunda-feira, 31, Cintia Dicker surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto exibindo seu barrigão de grávida em seu Instagram.

A modelo compartilhou uma foto em preto e branco, vestindo uma calça jeans desabotoada e uma blusa cropped de manga comprida e gola alta.

Na legenda do clique feito pelo fotógrafo Ricardo Abrahao a esposa do surfista Pedro Scooby escreveu: “29 semanas. Aurora”. Aurora será o nome da primeira filha do relacionamento entre o surfista e a modelo.

Os seguidores da futura mamãe adoraram o post e rasgaram elogios nos comentários! “Linda. Que Aurora chegue bem”, desejou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhosas”.

Família!

Recentemente, a ex-esposa de Pedro Scooby, Luana Piovani deixou um comentário em uma foto de Cintia mostrando a barriga de grávida.

"Aurora, nossa princesa tão amada e esperada”, escreveu a atriz brasileira que mora em Portugal atualmente.