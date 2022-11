Grávida, Carol Dias se derrete ao surgir com a herdeira, Esther: ''Meu mundo''

Esposa do ex-jogador de futebol Kaká, Carol Dias, que está à espera do segundo bebê, compartilha lindas fotos com a filha, Esther

A esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), Carol Dias (27) encheu seu feed de amor ao compartilhar fotos encantadoras com a herdeira do casal!

Na noite de segunda-feira, 07, a modelo encantou os fãs com os lindos registros em que aparece com a primogênita, Esther, de dois anos. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital publicou alguns cliques antigos da festa de aniversário da filha.

A garotinha esbanjou fofura ao posar sorridente no colo da mamãe coruja, usando um vestidinho verde água, combinando com lacinhos na cabeça de maria-chiquinha. "Meu mundo", escreveu Carol Dias na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram mãe e filha. "Lindassss, amor maior não há", "Princesas", "Uma florzinha essa menininha linda!", "Carol, você não tem um útero, tem um pincel", "Que fofura!", "Deusinhas", "Deus abençoe", disseram.

Vale destacar que Carol está de cinco meses à espera de mais um bebê com Kaká, uma menininha, que se chamará Sarah.

Confira as fotos de Carol Dias com a filha, Esther:

Carol Dias exibe barriguinha e fala da família com Kaká

A mamãe coruja Carol Dias usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 31, para responder algumas perguntas e curiosidades dos seguidores! Casada com o ex-jogador de futebol Kaká, a modelo abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram e bateu papo com os fãs sobre sua família. Questionada sobre o maior desafio na relação com o marido, a loira respondeu: "É saber lidar com as nossas diferenças, sempre falei aqui, temos muitas diferenças, mas temos os olhos voltados para o mesmo lugar. Eu jamais imaginei me relacionar com alguém como ele, Deus só permitiu o nosso encontro para que algo maios acontecesse através de nós."

Sobre o relacionamento com os enteados, Luca (13) e Isabella (11), do relacionamento anterior de Kaká com Carol Celico, ela falou: "É de longe a relação que mais me amadureceu e me ensinou, também jamais imaginei virar madrasta aos 21 anos, mas sou grata por tudo que já aprendi através deles e com eles! Acredito muito num propósito de Deus para tudo que vivo!"

