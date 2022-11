Carol Dias, esposa de Kaká, mostra barriguinha de cinco meses: "brilhando"

Carol Dias mostrou a barriguinha minúscula e chocou os seguidores dela e de Kaká

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 14h56

A esposa do jogador Kaká (40) e modelo Carol Dias (27) mostrou a barriguinha grávida de quase seis meses. De conjuntinho de calcinha e top pretos, ela esbanjou beleza com físico esbelto.

Mãe de Esther de dois anos, a loira espera mais uma menininha para fazer maioria contra o papai esportista."Quase 6 meses de muito amor! Eu amo ser mãe!", escreveu a influenciadora.

Impressionados com o tamanho da barriga, os seguidores brincaram: "Parece minha barriga pós almoço. Tô brincando Ca, vc é linda sempre ! Inspiração". "Meu Deus eu tô de 9 e não sei então", se desesperou outra.

A gravidez dos pombinhos foi anunciada em outubro e com a nova bebê, Kaká soma quatro filhos, sendo Isabella, de 10 anos, e Luca, de 13 anos de seu casamento anterior com Carol Celico (35). Sobre a relação com enteados, Dias afirmou: "É de longe a relação que mais me amadureceu e me ensinou, também jamais imaginei virar madrasta aos 21 anos, mas sou grata por tudo que já aprendi através deles e com eles! Acredito muito num propósito de Deus para tudo que vivo!"

Confira a foto de Carol Dias: