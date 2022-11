Carol Dias exibe barriguinha de gravidez e fala da família com Kaká: ''Grata por tudo''

Grávida do segundo bebê, modelo Carol Dias fala da relação com Kaká e os enteados, Luca e Isabella, e conta sobre planos de aumentar mais a família

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 10h10 - Atualizado às 10h59

A mamãe coruja Carol Dias (27) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 31, para responder algumas perguntas e curiosidades dos seguidores!

Casada com o ex-jogador de futebol Kaká (40), a modelo abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram e bateu papo com os fãs sobre sua família.

Questionada sobre o maior desafio na relação com o marido, a loira respondeu: "É saber lidar com as nossas diferenças, sempre falei aqui, temos muitas diferenças, mas temos os olhos voltados para o mesmo lugar. Eu jamais imaginei me relacionar com alguém como ele, Deus só permitiu o nosso encontro para que algo maios acontecesse através de nós."

Sobre o relacionamento com os enteados, Luca (13) e Isabella (11), do relacionamento anterior de Kaká com Carol Celico, ela falou: "É de longe a relação que mais me amadureceu e me ensinou, também jamais imaginei virar madrasta aos 21 anos, mas sou grata por tudo que já aprendi através deles e com eles! Acredito muito num propósito de Deus para tudo que vivo!"

Uma internauta quis saber dos planos de ter mais filhos. "Eu teria 4! Mas tá difícil a logística kkkk agora já são 4, 2 que pari e 2 do coração", declarou Carol, em referência aos herdeiros do ex-jogador.

Grávida de 22 semanas à espera do segundo bebê com o ex-atleta, Carol também compartilhou foto exibindo a barriguinha de gravidez durante viagem recente. "Uma pausa pra essa foto que achei no voo a caminho do Catar", escreveu ela.

Na manhã desta terça-feira, 01, a mamãe contou que Kaká viajou e a filha do casal, Esther, de dois anos, dormiu com ela. "Papai viajou e pituca reinou na cama da mamãe", brincou ao postar selfie de camisola com Esther "de cavalinho" em suas costas. Na sequência, Carol surgiu toda produzida, mostrando o look do dia, e Esther posou com as mãozinhas na barriga de gestante da mãe.

Confira Carol Dias falando sobre a família com Kaká:

Mãe de Kaká revela sexo e nome do bebê de Carol Dias

Após Kaká anunciar que será pai pela quarta vez, a mãe dele, Simone Leite, acabou revelando o sexo e o nome do bebê, fruto do relacionamento de Kaká e Carol Dias. Em seu perfil do Instagram, Simone Leite mostrou sua felicidade ao saber que será avó mais uma vez, e revelou que o jogador de futebol Kaká, e a modelo Carol Dias estão à espera de mais uma menina, que vai se chamar Sarah. Com um vídeo do casal nas redes sociais, a mãe do jogador escreveu: "Estou 'aleluiada'. Para quem me conhece sabe o quanto amo meus netinhos e curto cada momento intensamente. Agora, vem mais uma princesa para fazer parte da família. Só tenho a agradecer a Deus por viver a palavra de Deus. Estou vendo os filhos dos meus filhos e creio que verei ainda outras geração. Sarah, a vovó já te ama e te abençoa todos os dias", declarou.

