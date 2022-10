Mãe de Kaká revela sexo e o nome do bebê de Carol Dias: "Vovó já ama"

Simone Leite, mãe de Kaká deixou escapar o nome e o sexo do bebê de Carol Dias com o jogador

Redação Publicado em 26/10/2022, às 12h55

Na última terça-feira, 25, o jogador de futebol Kaká (40) anunciou que será pai pela quarta vez! E Simone Leite, mãe do astro, acabou revelando o sexo e o nome do bebê, fruto do relacionamento de Kaká e Carol Dias (27).

Em seu perfil do Instagram, Simone Leite mostrou sua felicidade ao saber que será avó mais uma vez, e revelou que o jogador de futebol Kaká, e a modelo Carol Dias estão à espera de mais uma menina, que vai se chamar Sarah.

Com um vídeo do casal nas redes sociais, a mãe do jogador escreveu: "Estou 'aleluiada'. Para quem me conhece sabe o quanto amo meus netinhos e curto cada momento intensamente. Agora, vem mais uma princesa para fazer parte da família. Só tenho a agradecer a Deus por viver a palavra de Deus. Estou vendo os filhos dos meus filhos e creio que verei ainda outras geração. Sarah, a vovó já te ama e te abençoa todos os dias", declarou.

Vale lembrar que o jogador Kaká também é pai de Luca e Isabella, frutos do antigo relacionamento com Carol Celico, e também de Esther, de seu atual casament, com Carol Dias.

Veja o post de Simone Leite sobre a gravidez de Carol Dias:

Kaká celebra o aniversário de Esther

Há poucos dias, Kaká fez uma homenagem carinhosa para celebrar o aniversário de 2 anos da filha Esther. No Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece segurando a menina e agradeceu pela vida dela. "08.10.22 2 anos que recebemos esse presente de Deus. Meiga, doce e muito amorosa."

"Esther que você seja cheia da presença do Senhor. Que a sua vida seja sempre um louvor a Deus. Conte sempre com o papai e a mamãe @diasleite , estaremos com você em toda e qualquer situação. Parabéns minha filha! Feliz aniversário! Te amamos muito", completou ele.