Kaká anuncia que será papai pela quarta vez

Esposa de Kaká, Carol Dias revela que está grávida do seu segundo bebê e o marido celebra: 'Glória a Deus!'

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h05

O jogador de futebol Kaká e a esposa, Carol Dias, revelaram que vão ter mais um filho juntos! Nesta terça-feira, 25, os dois anunciaram que ela está grávida do segundo filho do casal.

A revelação foi feita com um vídeo no Instagram, no qual ela exibiu a sua barriguinha e apareceu recebendo carinho do marido e da filha mais velha, Esther. “Não é só mais um look do dia...”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Kaká celebrou a novidade. “Glória a Deus! Família, projeto de Deus”, disse ele.

Vale lembrar que Kaká será pai pela quarta vez. Ele é pai de Luca e Isabella, frutos do antigo relacionamento com Carol Celico, e também de Esther, de seu atual casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina (@diasleite)

Kaká celebra o aniversário de Esther

Há poucos dias, Kaká fez uma homenagem carinhosa para celebrar o aniversário de 2 anos da filha Esther. No Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece segurando a menina e agradeceu pela vida dela. "08.10.22 2 anos que recebemos esse presente de Deus. Meiga, doce e muito amorosa."

"Esther que você seja cheia da presença do Senhor. Que a sua vida seja sempre um louvor a Deus. Conte sempre com o papai e a mamãe @diasleite , estaremos com você em toda e qualquer situação. Parabéns minha filha! Feliz aniversário! Te amamos muito", completou ele.