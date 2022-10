Grávida, Carol Dias posta fotos com Kaká e Esther e baba: ''Não aguento essa irmã mais velha''

Após anunciar que está à espera de mais um filho, modelo Carol Dias compartilha fotos fofas com a herdeira Esther e o marido, Kaká

A família vai aumentar! Após anunciar que está esperando mais um filho, a modelo Carol Dias (27) encheu seu feed de amor ao compartilhar fotos com o marido e a filha!

Já com a barriguinha à espera de mais um bebê aparecendo, a influenciadora digital publicou sequência de registros fofíssimos com o maridão, o ex-jogador de futebol Kaká (40), e a primogênita Esther, de dois anos.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, ela posou ao lado da família, e a herdeira esbanjou fofura ao surgir sorridente nos cliques e fazendo carinho na barriga da loira. "Eu não aguento essa irmã mais velha", declarou a mamãe coruja ao legendar a postagem.

Os seguidores também se derreteram pelas imagens e por Esther. "Que coisa linda meu Deus", declarou Talita Younan. "Eu num guentoooooo! É muita fofura", "Fofoleteeeeee!!!! Tem carinha que vai esmagar tanto o neném que tá vindo", "Ownnnnn que lindeza! Que o Papai do Céu continue abençoando ricamente", "Perfeição", "Família é a nossa base, o nosso alicerce.... Deus abençoe a família de vocês", "Que lindinha, uma pintura de Deus né", "Felicidades!!! Parabéns ao casal por mais uma benção."

Vale lembrar que Kaká será pai pela quarta vez. Ele já é pai de Luca (14) e Isabella (11), frutos do antigo relacionamento com Carol Celico.

Confira as fotos de Carol Dias com Kaká e Esther:

Mãe de Kaká revela sexo e nome do bebê

Após Kaká anunciar que será pai pela quarta vez, Simone Leite, mãe do astro, acabou revelando o sexo e o nome do bebê, fruto do relacionamento de Kaká e Carol Dias. Em seu perfil do Instagram, Simone mostrou sua felicidade ao saber que será avó mais uma vez, e revelou que o jogador de futebol Kaká, e a modelo Carol Dias estão à espera de mais uma menina, que vai se chamar Sarah. Com um vídeo do casal nas redes sociais, a mãe do jogador escreveu: "Estou 'aleluiada'. Para quem me conhece sabe o quanto amo meus netinhos e curto cada momento intensamente. Agora, vem mais uma princesa para fazer parte da família. Só tenho a agradecer a Deus por viver a palavra de Deus. Estou vendo os filhos dos meus filhos e creio que verei ainda outra geração. Sarah, a vovó já te ama e te abençoa todos os dias", declarou.

