Grávida, Bruna Biancardi exibe barriguinha da primeira filha: “Já estou sentindo”

Em meio às polêmicas com Neymar Jr, Bruna Biancardi se derrete ao mostrar crescimento da barriguinha de sua primeira gestação

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou a manhã desta terça-feira, 04, para exibir sua barriguinha nas redes sociais. Com um look fitness, a modelo se derreteu ao mostrar o crescimento da primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, que enfrenta polêmicas após a exposição de uma traição.

Bruna, que voltou às redes sociais recentemente, após um “detox” por conta da exposição, contou que está sentindo a pequena Mavie se movimentar dentro da barriga neste trimestre: “Já estou sentindo mais”, ela legendou um vídeo em que aparece acariciando o abdômen redondinho com movimentações.

Bruna Biancardi exibe barriguinha da primeira gestação - Reprodução/Instagram

Na sequência, Bruna surgiu sorridente com um conjuntinho rosa pink após seu treino diário e posou com a mão na barriguinha enquanto pegava um sol. A modelo dispensou legendas para o clique, mas a imagem falou por si só e mostrou a realização da mamãe coruja com a gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale lembrar que Mavie será a primeira herdeira da influenciadora, que reatou o relacionamento com o craque da seleção brasileira no início deste ano após idas e vindas. O jogador já é pai de Davi Luca, fruto da antiga relação com Carol Dantas.

Bruna Biancardi retorna à internet após polêmicas de Neymar:

Bruna Biancardi estava sumida das redes sociais desde que o namorado, Neymar Jr, publicou uma carta aberta para assumir uma traição. Na última segunda-feira, 03, a influenciadora reapareceu e explicou o afastamento, além de compartilhar vários cliques de seu chá revelação.

“Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem”, ela iniciou a declaração e agradeceu o apoio da web.