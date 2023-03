Grávida, Aline Midlej deixa a barriga à mostra em look de ginástica

Apresentadora da GloboNews, Aline Midlej exibe sua nova silhueta ao deixar a barriga de grávida à mostra em look justo

A apresentadora Aline Midlej (40) encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto de sua barriga de grávida. Desta vez, ela registrou o seu look de ginástica antes de se exercitar a barriguinha em crescimento roubou a cena .

Esperando o nascimento da primeira filha, ela apostou em um modelito com top rosa curtinho e calça cinza justa, que destacou a barriga dela. “De volta aos treinos, as melhores conversas”, disse ela na imagem. Em outro momento, ela mostrou a nova silhueta ao ostentar uma foto feita por um amigo do seu look para ir ao cinema. Com um vestido justo, ela destacou a barriguinha de grávida.

Apresentadora do Jornal das 10, na GloboNews, e também integrante da equipe do Jornal Nacional, Aline Midlej espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Celeste. A bebê é fruto do seu casamento com o diretor Rodrigo Cebrian.

Recentemente, ela comandou a cobertura do carnaval na Globo e celebrou a oportunidade de fazer isso com a filha na barriga. “Me sinto no melhor momento da gestação. A gente tem muita disposição, a barriga já está marcando presença, mas não limita movimentos, me agrega um feminino diferente. Me sinto mais bonita e potente. E tem muito significado transmitir o Carnaval grávida, pois os temas da origem da vida, da maternidade, da ancestralidade são muito presentes no Car naval. Celeste vem pra somar ao time!”, disse ela à Revista CARAS.

Com 40 anos de vida, a jornalista ainda refletiu sobre a atual fase de sua vida. “Passei parte da vida tendo uma visão distorcida do que seria chegar a essa idade. A maturidade é de uma beleza única. Sou a favor da liberdade. Precisamos ser livres para ser como quisermos. Cuido da mente e do corpo desde sempre. A cabeça precisa estar em dia com as nossas mudanças de vida. Desejo que a Celeste chegue com muita saúde e disposição para embarcar nessa coisa fascinante chamada vida”, afirmou.