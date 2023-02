Aline Midlej diz: 'Tem muito significado transmitir o Carnaval grávida'

Grávida de uma menina, a jornalista Aline Midlej lidera cobertura animada dos desfiles de São Paulo

O Carnaval de 2023 terá um significado ainda mais especial para Aline Midlej (40). A jornalista da GloboNews comanda, pela primeira vez, a cobertura dos desfiles de São Paulo na TV Globo e ainda terá uma companhia única na folia: a filha Celeste, caindo no samba ainda na barriga. “Me sinto no melhor momento da gestação. A gente tem muita disposição, a barriga já está marcando presença, mas não limita movimentos, me agrega um feminino diferente. Me sinto mais bonita e potente. E tem muito significado transmitir o Carnaval grávida, pois os temas da origem da vida, da maternidade, da ancestralidade são muito presentes no Car naval. Celeste vem pra somar ao time!”, comemora Aline.

Ao lado de Rodrigo Bocardi (47) e Aílton Graça (58), Aline já está preparada para acompanhar cada detalhe das agremiações dentro e fora da avenida. “Nas visitas aos barracões, ensaios técnicos, mergulhamos nisso e só me apaixono cada vez mais”, conta. “A equipe é incrível, acolhedora e experiente. O Aílton tem sido generoso. Eu e Bocardi chegamos para a estreia juntos e teremos a chance de imprimir uma nova personalidade”, torce.

Com 40 anos recém-completados em fevereiro, Aline brinda o ótimo momento na carreira e na vida pessoal com a chegada de Celeste. “Passei parte da vida tendo uma visão distorcida do que seria chegar a essa idade. A maturidade é de uma beleza única. Sou a favor da liberdade. Precisamos ser livres para ser como quisermos. Cuido da mente e do corpo desde sempre. A cabeça precisa estar em dia com as nossas mudanças de vida. Desejo que a Celeste chegue com muita saúde e disposição para embarcar nessa coisa fascinante chamada vida”, conclui.