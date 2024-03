Gal Gadot anuncia o nascimento da quarta filha: "Minha doce menina"

A atriz Gal Gadot pegou os fãs de surpresa ao anunciar o nascimento de sua quarta filha, Ori, e explicou o significado do nome da menina

Nesta quarta-feira, 6, Gal Gadot anunciou o nascimento de Ori, sua quarta filha com Yaron Varsano. Após manter a gravidez em segredo, a estrela do filme Mulher-Maravilha, postou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece no hospital, com a bebê nos braços.

"Minha doce menina, bem-vinda. A gravidez não foi fácil e nós sobrevivemos. Trouxeste tanta luz às nossas vidas, fazendo jus ao teu nome, Ori, que significa "minha luz" em hebraico. Nosso coração está cheio de gratidão", se derreteu a mamãe coruja. "Bem-vinda à casa das meninas, mas o papai também é legal", brincou ela ao completar o post.

Gadot se se casou com o empresário israelense Yaron Varsano em 2008. Na época, ela estava atuando na franquia de Velozes e Furiosos. Os dois também são pais de Alma, de 12 anos, Maya, de seis, e Daniella, de dois.

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz publicou alguns cliques raros de uma viagem que realizou com a família para Portugal. Na ocasião, ela compartilhou diversos momentos com o maridão, o empresário Yaron Varsano, experimentando bebidas locais, visitando a famosa Torre de Belém, em Lisboa. Ela também mostrou registros das filhas Alma e Maya.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gal Gadot (@gal_gadot)

Bruna Hamú anuncia que está grávida pela segunda vez

A atriz Bruna Hamú está à espera de mais um bebê! Nesta terça-feira, 5, a artista anunciou em suas redes sociais que está grávida pela segunda vez, sendo ele o primeiro filho com seu atual marido, o palestrante Leonardo Feltrim. Ela já é mãe de Julio, de seis anos, fruto de outro relacionamento.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu um álbum de fotos com o pai da criança e seu filho mais velho para contar a novidade aos seus seguidores. Nos cliques, a família posou junta ao exibir fotos de um ultrassom do bebê. A atriz ainda deixou sua barriga, que já aparece com volume, em evidência para seus seguidores. "AGORA SOMOS 4!! 'Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa.' Salmos‬ ‭127‬:‭3‬", escreveu.