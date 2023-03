Gabriela Pugliesi faz mesversário do filho com tema de série da Netflix

Completando quatro meses de idade, Lion, filho de Gabriela Pugliesi com Túlio Dek, ganha festa temática de Peaky Blinders

Lion, filho da musa fitness Gabriela Pugliesi, está completando quatro meses de idade nesta quinta-feira, 2! E para celebrar a data tão especial, a influenciadora preparou uma festinha com um tema para lá de intrigante: Peaky Blinders! O bebê surgiu usando roupas inspiradas no personagem Thomas Shelby, protagonista da produção da Netflix.

“Thomas Shelby bem à vontade em seu quarto 'aniversário'. Pequena recepção sigilosa apenas para sua gangue inglesa. Conseguimos em off algumas fotos para imprensa e informações sigilosas do banquete que foi servido”, escreveu a musa, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da publicação da influenciadora foram completamente inundados de mensagens de seguidores apaixonados pela fofura do pequeno Lion. “As vezes eu tento ajudar a gabi e procurar uma semelhança entre ela e Lion, mas não dá”, brincou uma internauta. “Pensei que fossem fotos da infância do Túlio”, ironizou outra pessoa. “Não dá com esse bebê, ele é muito fofo”, comentou uma terceira fã.

Veja a publicação da influenciadora e musa fitness Gabriela Pugliesi mostrando a comemoração do mesversário de quatro meses de Lion:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)



Gabriela Pugliesi aproveita dia de muito sol para renovar bronzeado

Gabriela Pugliesi elevou a temperatura da web com alguns cliques ousados no meio deste mês. Com apenas um emoji de lagartixa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora fitness aproveitou o céu completamente azul e ensolarado para pegar aquele bronzeado. Pugliesi surgiu sem a parte de cima do biquíni e deixou os seguidores babando.