Gabriela Pugliesi explode o fofurômetro ao mostrar o filho curtindo o dia na praia: "Ele é perfeito"

Lion, filho da influenciadora digital Gabriela Pugliesi e do rapper Túlio Dek, comemorou seis meses de vida curtindo o dia na praia

Gabriela Pugliesi (37) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seu filho, Lion, que completa seis meses de vida nesta terça-feira, 2.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital, casada com Túlio Dek (37), mostrou o herdeiro curtindo um dia na praia ao lado de seu cachorrinho de estimação. Para o momento de lazer, o pequeno surgiu usando uma bermuda estampada azul, um chapéu da mesma cor e óculos escuros, além de tomar água de coco.

Pugliesi, que sempre inova nas comemorações de mesversário de Lion, aproveitou os registros para contar que dessa vez o menino não queria "ser incomodado", por isso, iria aproveitar a data sem festa temática.

"Carta aberta a imprensa: Hoje Dom Lion faz 6 meses de vida e sei que estavam esperando o tema do mês. Porém vossa alteza saiu de férias e não quis ser incomodado. Como ele tem uma boa relação com todos os meios de comunicação, liberou essa foto curtindo seu dia com seu cão de guarda e tomando água de coco. Uma boa tarde a todos", brincou a musa fitness na legenda da publicação.

Os cliques fofos encantaram os fãs. "Reizinho muito humilde, ainda manda fotos de mimos pros meros mortais! Tem que enaltecer mesmo", disse Gabi Brandt. "Ele é perfeito", escreveu uma seguidora. "Que fofura, meu Deus. Vontade de apertar", se derreteu uma fã.

Confira as fotos de Lion na praia:

Barriga trincada

Recentemente, Pugliesi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo seu corpo sarado. A influenciadora digital postou uma foto em frente ao espelho, exibindo sua barriga trincada, cinco meses após dar à luz seu primeiro filho, Lion, fruto de seu relacionamento com o Túlio Dek.

Depois, a musa fitness ainda publicou um vídeo mostrando alguns trechos do seu treino na academia. No registro, ela surge usando um top cinza e um shorts preto, deixando em evidência sua boa forma. "Das coisas que ninguém pode fazer por você! Segundou", escreveu a famosa na legenda da publicação.

