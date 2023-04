Cinco meses após o parto, Gabriela Pugliesi mostra barriga trincada: "Mamãe gata"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi chamou a atenção dos seguidores ao exibir a boa forma em dia de treino

Gabriela Pugliesi (37) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo seu corpo sarado.

Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital postou uma foto em frente ao espelho, exibindo sua barriga trincada, cinco meses após dar à luz seu primeiro filho, Lion, fruto de seu relacionamento com o Túlio Dek.

Depois, a musa fitness ainda publicou um vídeo mostrando alguns trechos do seu treino na academia. No registro, ela surge usando um top cinza e um shorts preto, deixando em evidência sua boa forma. "Das coisas que ninguém pode fazer por você! Segundou", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs de Pugliesi exaltaram sua beleza nos comentários. "Gata", disse uma seguidora. "Barriga trincando... parabéns... Quem disse que depois de ter bebê o corpo não volta?", falou outra. "Uiiii!! Que mamãe gata! E que treino bom", comentou uma fã. "E esse abdômen!!!! Mulher gata", escreveu mais uma.

Confira a publicação de Gabriela Pugliesi:

Casamento surpresa

No último dia 8, Pugliesi foi surpreendida com um casamento inesperado pelo músico Túlio Dek. Em seu Instagram, a musa se declarou para o marido e abriu detalhes da cerimônia intimista em que trocou as alianças com o pai de seu filho, o pequeno Lion, que tem apenas cinco meses.

"O universo queria tanto esse nosso encontro, que o namoro veio no mesmo dia que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos), e um casamento sem planejar, como toda nossa história."

"De moletom, cabelo molhado, aliança de crochê (mais valiosa que qualquer joia) e o amor mais verdadeiro que nós dois já vivemos… e olha que os dois tem muitas histórias!! Sem querer desmerecer tudo que já vivi, que ninguém entra na nossa vida em vão e blablabla… sou muito grata a tudo e a todos, mesmo. Só hoje eu entendi o que é ser feliz de verdade", escreveu a musa em um trecho da publicação.

