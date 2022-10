Gabriela Pugliesi exibe o barrigão ao posar nua na reta final da gestação: "Perfeita"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi arrancou elogios dos fãs ao exibir o barrigão de grávida na web

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h03

Gabriela Pugliesi (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique exibindo o barrigão de grávida.

No clique publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital, que está na reta final da gestação, aparece em meio à natureza completamente nua, cobrindo os seios com uma das mãos.

Ao dividir o clique do ensaio fotográfico, a mamãe de primeira viagem se derreteu pelo momento. "A barriga não tá maior que o coração", afirmou ela na legenda da publicação. Gabriela, vale lembrar, terá um menino, que se chamará Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek (37).

Nos comentários, os internautas elogiaram o registro. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "A grávida mais linda", comentou uma internauta. "Que foto incrível. Parabéns", falou mais uma. "Linda e plena", afirmou uma fã.

Confira a publicação de Gabriela Pugliesi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Ultrassom do filho

Recentemente, Pugliesi mostrou o ultrassom de seu primeiro filho com Túlio, com quem namora desde maio de 2021. A influenciadora, que está na reta final da gravidez, falou sobre a semelhança do menino com o pai, ainda na barriga. "O pai cuspido. Só vou parir mesmo", brincou ao mostrar foto da tela do exame com o rostinho do bebê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!