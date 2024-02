Gabriela Pugliesi encanta ao exibir o rostinho do filho recém-nascido

Massimo, o filho caçula da influenciadora digital Gabriela Pugliesi com o rapper Túlio Deck, nasceu na última sexta-feira, 16

Gabriela Pugliesi encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo o rostinho do filho recém-nascido, Massimo, que nasceu na última sexta-feira, 16, fruto de seu relacionamento com Túlio Deck.

Na foto publicada pela influenciadora digital nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, 19, o bebê aparece dormindo, usando um look todo azul. "Oi pessoal", escreveu famosa, que também é mãe de Lion, de 1 aninho.

Filho caçula de Gabriela Pugliesi - Instagram

Já no feed do Instagram, Gabriela postou os detalhes do quarto da maternidade e contou que toda decoração foi inspirada na Toscana, Itália, já que a descoberta da gravidez aconteceu durante uma viagem. "A maternidade do Massimo foi toda inspirada na Toscana, porque da primeira vez que fui ano passado descobri que estava gravida dele lá."

"E voltamos depois de uns meses e sem querer decidimos o nome dele lá também. É um lugar de muitas memórias boas pra gente, e Tulio morou 3 anos lá também. O monograma do Massimo é inspirado no teto do Duomo de Firenze. Todos os desenhos de oliveiras, janelas e tantas características da cidade; Como se fosse o começo de uma grande obra de arte que é o que nós imaginamos para a vida do Massimo", contou.

Detalhes do parto

Depois do nascimento do filho caçula, Gabriela dividiu com os fãs alguns registros do menino e falou sobre o parto. "16/02/2024 as 9:13am recebi meu segundo filho, meu aquariano tão esperado. Pesando 3,700kg, nosso menino Massimo. Deus reservou o melhor pra mim, e a minha felicidade maior veio através dos meus filhos, da família que estou construindo, e nem eu sabia o tanto eu queria isso."

"Meus dois partos demoraram mais de 20h, os dois como eu sonhei, natural, no tempo deles. Senti de tudo, mas o que eu nunca vou me acostumar é com essa força animalesca da mulher nesse momento, do quanto eu me sinto próxima de Deus quando vejo meu filho saindo de mim e vindo para os meus braços. Nada nunca vai se comparar a essa sensação, e a gratidão é de poder em vida já ter experienciado isso duas vezes", relatou.